Coronavirus: da Twitter una emoji per dire grazie

Twitter lancia una nuova emoji per esprimere gratitudine e ringraziare in particolare chi sta affrontando in prima linea l’emergenza sanitaria. Raffigura le mani unite a forma di cuore e si attiverà ogni volta che in un post verà utilizzato l’hashtag #grazie. Da una ricerca del microblog iniziata lo scorso 15 marzo è stato rilevato un aumento del 37% nell’uso della parola grazie rispetto al mese precedente. Nello stesso periodo, in tutto il mondo sono stati pubblicati oltre 265 milioni di tweet contenenti espressioni riconducibili alla parola grazie. Inoltre, è stata osservata anche una crescita rispettivamente del 50% e del 10% nell’uso delle emoji preghiera e applauso.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte