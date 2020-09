Coronavirus: domani ‘paziente 1’ torna a giocare a calcio

(ANSA) – MILANO, 04 SET – Mattia Maestri, il primo paziente

colpito dal Covid scoperto a Codogno (Lodi), tornerà a giocare

su un campo di calcio domani pomeriggio nella cittadina

lodigiana in un triangolare tra la nazionale dei sindaci, una

selezione di politici della ‘ex zona rossa’ e una selezione di

volontari della protezione civile, in occasione del raduno in

programma da oggi e fino a domenica di oltre 120 sindaci.

Maestri, il cosiddetto ‘paziente 1’, 38 anni, amante dello

sport, aveva giocato la sua ultima partita nel Cremasco nella

fila della squadra amatoriale Picchio Somaglia il 15 febbraio,

prima di venire ricoverato. (ANSA).



—

