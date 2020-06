Coronavirus: E-R, 19 nuovi casi positivi

(ANSA) – BOLOGNA, 1 GIU – Salgono a 27.809 i casi di positività al coronavirus in Emilia-Romagna: 19 in più rispetto a ieri, di cui 17 asintomatici evidenziati dell’attività di screening regionale. I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 3.876 – 329.358 in totale – mentre le nuove guarigioni sono 104, per un computo di 20.617: oltre il 74% dei contagi. E’ quanto emerge dai dati dalla Regione in base ai quali i casi attivi, sono scesi a 3.068, 95 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento a casa sono complessivamente 2.631 (circa l’86% di quelle malate), in calo di 82 unità. Sono 54 invece i pazienti in terapia intensiva (-3). e 383 negli altri reparti Covid (-10).

Da ieri si registrano 10 nuovi decessi, 7 donne e 3 uomini: complessivamente, il dato è di 4.124. persone morte. Dei nuovi casi, 7 riguardano la provincia di Bologna e si riferiscono non solo a ieri ma all’ultima settimana. Gli altri 3 riguardano 2 residenti nella provincia di Piacenza e uno in provincia di Rimini. Nessun decesso nelle altre 6 province.



