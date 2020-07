Coronavirus: E-R; 57 nuovi casi positivi, 2 persone morte

(ANSA) – BOLOGNA, 22 LUG – Salgono a 29.295 i casi di

positività dall’inizio dell’emergenza corinavirus in

Emilia-Romagna: 57 in più rispetto a ieri, di cui 41 persone

asintomatiche individuate nell’ambito delle attività di contact

tracing e screening regionali.E’ quanto emerge dai dati raccolti

dalla Regione secondo cui la gran parte dei nuovi contagi sono

riconducibili a focolai o a casi già noti e a persone rientrate

dall’estero, anche da Paesi extra Schengen.

I tamponi effettuati da ieri sono 7.736, per un totale di

591.704. A questi si aggiungono anche 1.448 test sierologici. I

guariti salgono a 23.689 (27 in più di ieri): l’81% dei

contagiati da inizio crisi mentre i casi attivi, sono 1.325, 28 in più di ieri. Nelle ultime 24 ore si registrano due nuovi

decessi: uno in provincia di Bologna, e uno in quella di Rimini

e riguardano riguardano un uomo e una donna.

Le persone in isolamento a casa sono 1.237 (+31 da ieri) e 7

i pazienti in terapia intensiva (+1 da ieri), scendono a 81 (- 4

rispetto a ieri) quelli ricoverati negli altri reparti Covid.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte