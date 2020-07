Coronavirus: E-R, 61 nuovi positivi e una vittima

(ANSA) – BOLOGNA, 26 LUG – Salgono a 29.552, dall’inizio

dell’emergenza coronavirus, i casi di positività in

Emilia-Romagna: 61 in più rispetto a ieri, di cui 40 persone

asintomatiche individuate nell’ambito delle attività di contact

tracing e screening regionali. Nel dettaglio, spiega la Regione,

dei 61 nuovi casi, 56 sono stati intercettati o perché erano già

in isolamento, o per contatti di casi già noti o per rientri

dall’estero mentre sono in corso controlli a tappeto nei

comparti della logistica e della lavorazione carni.

I tamponi effettuati ieri sono stati 3.140 – 612.985 a

livello complessivo – cui si aggiungono 1.070 test sierologici

(191.026 quelli totali). Le persone guarite salgono a 23.793, 15

in più rispetto a ieri mentre i casi attivi, a oggi, sono 1.444:

45 in più di ieri. Nelle ultime 24 ore, inoltre, sì è registrato

il decesso di una donna nel Forlivese.

Le persone in isolamento a casa, sono in tutto 1.365 (+28

rispetto a ieri); 4 i pazienti in terapia intensiva mentre

scendono a 75 (-3) quelli ricoverati negli altri reparti Covid.

(ANSA).



