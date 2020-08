(ANSA-AFP) – BARCELLONA, 14 AGO – E’ il campione del mondo

Samuel Umtiti il calciatore del Barcellona positivo al Covid-19.

Lo fa sapere il club ‘blaugrana’ con una nota sui propri social.

Il difensore francese, che non è a Lisbona con la squadra perché

ha problemi a un ginocchio, è asintomatico e sta bene. La sua

positività non mette in dubbio la sfida di questa sera tra

Barcellona e Bayern Monaco, quarto di finale di Champions

League. (ANSA-AFP).



—

