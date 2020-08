Coronavirus: Facebook mostra fonte prima di condividere news

(ANSA) – ROMA, 13 AGO – Per evitare la circolazione di informazioni non attendibili e non aggiornate sul coronavirus, Facebook mostrerà un avviso agli utenti che stanno per condividere notizie relative al Covid-19, mettendo in evidenza la fonte e la data della pubblicazione. Lo rende noto il social in un comunicato.

Quando una persona si appresta a condividere un link sul Covid, vedrà comparire una finestra che offre informazioni su quel post – il nome della fonte e la sua data di registrazione sul social, il mese e l’anno della sua prima condivisione – e inoltre rimanda al centro informativo sul Coronavirus di Facebook, che da mesi raccoglie news in materia.

La novità, in fase di distribuzione su scala globale, era stata preannunciata nel giugno scorso, ed è volta a “dare agli utenti le informazioni di cui hanno bisogno per prendere decisioni informate in merito a cosa condividere su Facebook, specialmente quando si tratta di contenuti sul Covid-19”, spiega la società, precisando che l’avviso non comparirà quando si condividono notizie delle autorità sanitarie governative e di organizzazioni riconosciute come l’Oms. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte