Coronavirus: Fauci, senza Covid in Usa 200mila morti in meno

(ANSA) – ROMA, 22 SET – Le 200mila persone circa che finora

sono state uccise dal Covid-19 negli Stati Uniti “probabilmente

non sarebbero morte” se non avessero contratto il virus: lo ha

detto ieri sera l’immunologo americano Anthony Fauci, capo della

task force Usa contro il coronavirus, durante il programma

televisivo ‘The Daily Show’.

Fauci, riporta la Cnn, stava rispondendo a una domanda del

conduttore del programma – Trevor Noah – sulla teoria di coloro

che nel Paese pensano che la causa di questi decessi non sia il

virus bensì altre malattie pregresse.

L’immunologo si è detto poi “preoccupato” perche’ un

crescente numero di giovani si sta ammalando di Covid ed i

sintomi della malattia rimangono più a lungo nelle persone

guarite. Inoltre, ha sottolineato, coloro che guariscono

mostrano un’infiammazione del cuore e questo significa che

ancora non è chiaro quale sia il pieno impatto del virus sulla

salute dei pazienti. (ANSA).



