Coronavirus: Francia, obbligo mascherina in centro Biarritz

(ANSA) – PARIGI, 03 AGO – Mascherina obbligatoria a

partire da oggi nelle zone più frequentate di Biarritz, la

celebre località balneare affacciata sull’Atlantico nei Paesi

baschi francesi: l’annuncio era giunto nei giorni scorsi dalla

sindaca Maider Arostéguy, in un contesto in cui il massiccio

arrivo di turisti fa temere una recrudescenza del coronavirus.

Nel paradiso europeo dei surfisti l’uso della mascherina sarà

obbligatorio fino a fine agosto in alcune aree del centro, in

particolare, la zona iperturistica intorno all’Hotel du Palais,

la zona del porto vecchio (Port-Vieux). Inoltre, da domani, la ‘Grande Plage’, la grande spiaggia di Biarritz dove molti

giovani usano passare le serate estive, verrà tenuta chiusa

dalle 22:00 alle 6:00 del mattino.

Il comune non esclude la chiusura temporanea delle spiagge

anche in giornata, nel caso in cui l’alta marea dovesse limitare

lo spazio disponibile sulla sabbia.

Biarritz non è l’unico comune francese ad imporre l’uso della

mascherina in alcune strade o spazi aperti. Simili disposizioni

sono state prese in tante altre città, tra cui Lille, Nizza,

Orléans, Dax, Saint-Malo, e 69 comuni di Mayenne.(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte