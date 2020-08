Coronavirus: Gb non esclude nuovi estesi lockdown locali

(ANSA) – ROMA, 29 AGO – Non si possono escludere restrizioni

a livello nazionale se in Gran Bretagna si dovesse verificare un

picco di casi di coronavirus questo inverno. Non solo. Le misure

potrebbero non essere rallentate durante il Natale proprio per

evitare un aumento del numero di casi. E’ quanto sostiene il

ministro della Salute, Matt Hancock. “Se i casi aumentano

-ammonisce – dobbiamo adottare lockdown locali molto estesi o

intraprendere ulteriori azioni nazionali. Non lo escludiamo, ma

preferiremmo non farlo”.

In un’intervista al Times, Hancock afferma che la seconda

ondata del Covid-19 che molti Paesi stanno già affrontando ‘è

una grave minaccia’. Ma il Regno Unito è stato in grado finora

di mantenere stabile il numero di casi grazie ai test per il

tracciamento e alle misure adottate. Nella peggiore delle

ipotesi, ha detto il ministro, il Regno Unito potrebbe

combattere contro l’influenza e una crescita del coronavirus

poiché le persone trascorrono più tempo in ambienti chiusi.

(ANSA).



