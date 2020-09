Coronavirus: Gb,11 mila euro di multa a chi viola isolamento

REGNO UNITO – Multe fino a 11 mila euro (10 mila sterline) potranno essere comminate in Inghilterra a chi rifiuta di autoisolarsi per fermare la diffusione del coronavirus. Lo prevedono le nuove normative annunciate ieri per arginare la pandemia. Il primo ministro Boris Johnson ha introdotto nuove restrizioni per milioni di persone nelle zone a maggior tasso di contagi. “Il modo migliore per combattere questo virus è che tutti seguano le regole e si isolino se corrono il rischio di trasmettere il coronavirus”, ha detto il premier in una nota. Le nuove multe partiranno da mille sterline – in linea con l’interruzione della quarantena dopo i viaggi internazionali – e saliranno fino a 10.000 per i casi recidivi e le violazioni più gravi.

FRANCIA – Ancora numeri allarmanti in Francia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 13.498 nuovi contagi, ha reso noto la sanità pubblica. Per il secondo giorno consecutivo è stata superata la soglia dei 13.000 casi, quasi 300 in più rispetto al bilancio precedente. 58 i nuovi focolai segnalati.

INDIA – Il numero di casi di coronavirus in India è salito a 5,4 milioni dopo i 92.605 nuovi casi di infezioni registrati nelle ultime 24 ore. Sono i dati comunicati dal ministero federale della Sanità, riferisce la Bbc online. Il Paese ha registrato il più alto numero di casi in un giorno al mondo dall’inizio di agosto, secondo soltanto agli Stati Uniti, che hanno 6,7 milioni di casi in termini di infezioni totali.

SINGAPORE – Il governo di Singapore sta distribuendo migliaia di dispositivi in grado di monitorare dove una persona è stata e con chi ha interagito. Il piccolo dispositivo bluetooth è pensato per coloro che non possiedono smartphone e non possono utilizzare un’app di tracciamento dei contatti che è stata precedentemente implementata dal governo. Sebbene ci siano alcune preoccupazioni sulla protezione dei dati, le autorità affermano che il token aiuta i gruppi vulnerabili a sentirsi più sicuri quando sono in giro. Ad esempio, il dispositivo aiuta le persone anziane a tenere una registrazione precisa di dove si trovino.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte