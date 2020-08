Coronavirus: Germania, oltre 1000 nuovi contagi

Salgono ancora i nuovi contagi da covid-19 in Germania: 1045 nelle ultime 24 ore (erano 740 ieri), secondo i dati riportati dal Robert Koch Institut alla mezzanotte di ieri. Il fattore di riproduzione giornaliero del contagio al 5 agosto è ancora di 0,9 e il fattore di riproduzione sui sette giorni è 0,99.

Il test da coronavirus per per chi arriva dalle zone a rischio covid-19 sarà introdotto a partire da sabato prossimo in Germania: lo ha reso noto il ministro della Salute Jens Spahn in conferenza stampa. “La pandemia non è andata via” e “c’è il rischio che il virus torni in Germania” con chi rientra dalle vacanze, ha detto il ministro per spiegare la misura .





