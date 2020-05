Coronavirus: Germania, riprendono messe

(ANSA) – ROMA, 3 MAG – Le chiese in Germania hanno riaperto le porte ai fedeli, anche se le funzioni d’ora in avanti saranno molto diverse da prima del lockdown. Dopo settimane di negoziati, ricorda la Bbc, sono state introdotte regole severe per prevenire le infezioni da coronavirus: le chiese limiteranno il numero dei partecipanti e le persone dovranno tenere almeno 2 metri di distanza. Vietato il canto, che secondo i funzionari sanitari può contribuire a diffondere il virus nell’aria. I sacerdoti dovranno indossare una mascherina quando danno la comunione.

La riapertura delle chiese è solo l’ultimo allentamento nelle restrizioni adottate della Germania dal 22 marzo. Domani toccherà riaprire alle scuole dalla quinta elementare in su.



