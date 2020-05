Coronavirus: Getafe, per chi rinnova abbonamento gratis

(ANSA-AFP) – ROMA, 07 MAG – Iniziative del Getafe per i propri abbonati: chi rinnoverà per la prossima stagione avrà l’abbonamento gratuis. Mentre in Spagna il campionato è sospeso per l’emergenza coronavirus e ancora non si sa se e quando riprenderà il presidente del club, Angel Torres, durante un’intervista a Radio Marca, ha annunciato l’iniziativa riservata agli attuali 13mila abbonati che dovranno pagare solo per le partite di coppa.

L’Atletico Madrid e il Real Valladolid hanno anche annunciato un risarcimento per i tifpsi, con l’Atletico che ha annunciato un taglio del 20 percento per gli abbonamenti del prossimo anno qualora le cinque partite rimanenti al Wanda Metropolitano fossero giocate a porte chiuse.

I club della Liga hanno iniziato a condurre una serie di test sui loro giocatori questa settimana, nella speranza di poter ricominciare la stagione il mese prossimo. (ANSA-AFP).



