Coronavirus: gli Usa verso i 4 milioni di casi

(ANSA) – ROMA, 23 LUG – Gli Stati Uniti si avviano

rapidamente verso la soglia dei quattro milioni di casi di

coronavirus, dei quali quasi un quarto – circa 970.000 – sono

stati rilevati nelle ultime due settimane: si tratta di un

livello superiore a quello di tutti i nuovi contagi registrati

nell’intero mese di giugno.

Il primo caso accertato del virus nel Paese, ricorda la Cnn,

è stato registrato il 21 gennaio scorso. In soli 99 giorni negli

Usa si contavano già un milione di casi. E la diffusione

dell’infezione nel Paese è stata sempre più rapida: infatti, ci

sono voluti poi solo 43 giorni per raggiungere i due milioni di

contagi e solo 28 giorni dopo – l’8 luglio scorso – si era già

arrivati a tre milioni.

Attualmente, secondo i conteggi della Johns Hopkins

University, i contagi sono 3.970.908 (inclusi 143.190 morti),

quindi per aggiungere un altro milione al record dell’8 luglio

questa volta dovrebbero bastare solo due settimane e molto

probabilmente la soglia dei quattro milioni verrà varcata oggi

stesso. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte