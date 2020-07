Coronavirus: impennata casi Marche, 17 in 24 ore

(ANSA) – ANCONA, 29 LUG – Sono 17 i casi positivi al

coronavirus nelle Marche registrati nelle ultime 24 ore dal

Gores (Gruppo Operativo Regionale Emergenza Sanitaria), rispetto

a 11 segnalati nel giorno precedente. Undici sono in provincia

di Pesaro Urbino, 9 dei quali riconducibili al focolaio di

Montecopiolo, una festa che ha portato in isolamento una

settantina di persone. Ci sono poi una persona già in isolamento

per contatto con un caso positivo e uno individuato in seguito a

tampone per accesso a prestazione sanitaria. Tre i casi

segnalati in provincia di Ancona (una coppia in isolamento per

contatto con caso accertato e un accesso a prestazione

sanitaria) e altri 3 in provincia di Ascoli Piceno (già in

isolamento perché contatti di casi accertati). Nelle ultime 24

ore sono stati analizzati 1.188 tamponi, di cui 698 nel percorso

nuove diagnosi e 490 nel percorso guariti. (ANSA).



