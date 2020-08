Coronavirus: impennata di casi nel Lazio, sono 215

(ANSA) – ROMA, 22 AGO – “Oggi nel Lazio si registrano 215

casi e zero decessi, di questi il 61% sono link di rientro. Oggi

è record di positivi, mai così tanti, legati prevalentemente ai

casi con link dalla Sardegna 45% (97 casi)”. Così l’assessore

alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato.

“Sono in prevalenza giovani e asintomatici – aggiunge – In

questa fase il tema non sono né le ospedalizzazioni, né le

terapie intensive che sono assolutamente sotto controllo e non

danno alcuna preoccupazione, ma bloccare tempestivamente le

catene di trasmissione rintracciando gli asintomatici ed evitare

che venga diffuso il virus in ambito familiare”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte