Coronavirus: impennata in Veneto,+445 contagi in 24 ore

(ANSA) – VENEZIA, 01 OTT – Impennata dei casi di Coronavirus

in Veneto, con 445 nuovi contagi in un solo giorno, cifra che

porta il totale a 27.896 dall’inizio dell’epidemia. Ci sono

anche 5 vittime rispetto a ieri (sono 2.183 i morti

complessivi). Lo afferma il bollettino della Regione. Sul numero

di nuovi infetti incide – spiega la Regione – incide il focolaio

registrato tra i migranti ospiti dell’ex caserma Zanusso a

Oderzo (Treviso) – sono 90 i positivi, tutti in isolamento –

mentre altri sono focolai di origine famigliare, o studenti

(un’ottantina) scoperti al centro di tamponi drive-in istituito

in città nell’area Dogana. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte