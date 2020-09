Coronavirus: in E-R 110 nuovi casi e un morto

Sono 110 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna, età media 42 anni, sulla base di oltre 9mila tamponi effettuati da ieri. Dei contagiati, 65 sono asintomatici e individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Trentatre i casi legati a rientri dall’estero, e otto da altre regioni. In regione si registra anche un nuovo decesso, un uomo di 89 anni della provincia di Reggio Emilia. Un nuovo paziente in terapia intensiva (17 totali), e altri tre nei reparti Covid (totale 143). Il maggior numero di nuovi casi si registra nelle province di Modena (23), Bologna (21), Reggio Emilia (20) e Parma (14).

