Coronavirus: in E-R 14 nuovi casi e sei morti

In Emilia-Romagna si registrano 14 nuovi casi di positività al coronavirus, da ieri, di cui solo tre persone con sintomi. Altre sei le vittime.

I tamponi sono 9.546 e raggiungono così complessivamente quota 426.730, più altri 1.931 test sierologici, fatti da ieri.

Le nuove guarigioni sono 68, per un totale di 22.551: l’80,2% dei contagiati da inizio crisi. Continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi, che a oggi sono 1.355 (-60 ).

I pazienti in terapia intensiva restano 11, quelli ricoverati negli altri reparti Covid sono 173 (-7). I nuovi decessi, cinque uomini e una donna, si sono registrati nelle province di Modena (uno), Bologna (due), e Rimini (tre).

