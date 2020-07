Coronavirus: in E-R 35 nuovi casi e due morti

Sono 35 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna su oltre 10 mila tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Dei nuovi positivi 20 sono asintomatici e sono emersi grazie a screening regionali e attività di contact tracing. I guariti salgono a 23.874 (+9), l’81% da inizio crisi. Nessun nuovo caso nella provincia di Ferrara e a Imola e Forlì, mentre si contano due nuove vittime, una donna nel Bolognese e un uomo nel Ferrarese. Lo comunica la Regione nel bollettino quotidiano.

Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 1.402 (+20). Sono quattro i pazienti in terapia intensiva, calano a 65 (-1 rispetto a ieri) quelli ricoverati negli altri reparti Covid.

