Coronavirus: in E-R 41 nuovi casi, 12 collegati a rientri

(ANSA) – BOLOGNA, 17 AGO – Sono 41 i nuovi casi, da ieri, di

coronavirus in Emilia-Romagna. Di questi 18 sono persone

asintomatiche individuate dalle attività di screening sul

territorio, mentre 12 contagi sono legati a rientri da fuori

regione. Nella provincia di Reggio Emilia il maggior numero di

nuove positività, 13: di questi, 8 casi sono riconducibili

direttamente o indirettamente (contatti di caso) a rientri

dall’estero (nello specifico da Corfù in Grecia e dall’India).

In totale, secondo il bollettino quotidiano della Regione,

ieri sono stati effettuati oltre 3mila tamponi e più di mille

test sierologici. Non si registra nessuna nuova vittima. I casi

attivi sono 1.814 (+9), quasi il 96% con sintomi lievi in

isolamento a casa. Restano quattro i pazienti in terapia

intensiva. Invariato anche il numero di quelli ricoverati negli

altri reparti Covid: 74. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte