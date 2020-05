Coronavirus: in E-R 53 nuovi casi e 12 morti in un giorno

Sono 53 i nuovi casi di contagio da Coronavirus nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna (a fronte di 3.940 tamponi e che portano il totale a 27.470 casi) e dodici le persone che sono morte. Sono i dati diffusi dalla Regione e aggiornati alle 12. I casi attivi sono scesi a 4.730 (-196).

Continuano a diminuire anche i pazienti ricoverati in terapia intensiva (che sono 89, tre in meno di ieri e quelli degli altri reparti Covid, -40 I 12 nuovi decessi, 6 uomini e 6 donne, portano il totale a 4.037. I nuovi morti riguardano due residenti nella provincia di Piacenza, uno in quella di Parma e in quella di Modena, quattro a Bologna, uno a Ravenna, due in provincia di Forlì-Cesena e uno nel Riminese.



