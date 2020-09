Coronavirus: in E-R 56 nuovi casi su 9800 tamponi, un morto

(ANSA) – BOLOGNA, 22 SET – In Emilia-Romagna sono 56 i nuovi

casi di coronavirus, su quasi 9.800 tamponi e 2.600 test

sierologico, nelle ultime 24 ore. Si registra in regione una

nuova vittima, un uomo di 90 anni della provincia di Piacenza.

Dei nuovi contagiati – in calo rispetto ai numeri dei giorni

scorsi – 20 sono asintomatici e individuati nelle attività di

screening.

Sono sette i nuovi contagi collegati a rientri dall’estero,

cinque quelli legati ad altri regioni. Per quanto riguarda la

situazione nel territorio, il maggior numero di casi si registra

nelle province di Bologna (14) e Reggio Emilia (13). Sono 22 (-1

rispetto a ieri) i pazienti in terapia intensiva, 185 (+18) i

ricoverati negli altri reparti Covid. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte