Coronavirus: in E-R i nuovi positivi sono asintomatici

(ANSA) – BOLOGNA, 22 MAG – “I 53 nuovi positivi di oggi, così come i 50 riscontrati ieri, sono tutti pazienti prevalentemente asintomatici scovati grazie allo screening che stiamo facendo agli operatori sanitari, ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine, che ha evidenziato gli anticorpi al virus. La nostra è una azione molto forte sul territorio. Questi nuovi positivi sono il frutto soprattutto dello screening coi sierologici che ha visto finora in regione 121.000 test.” Lo ha detto l’assessore alla Salute della Regione Emilia-Romagna, Raffaele Donini, durante l’appuntamento settimanale in streaming per gli aggiornamenti sull’emergenza Coronavirus. Il tasso epidemiologico, ha sottolineato ancora Donini, è attorno allo 0,2%, con un R0 dello 0,52%: “Eravamo considerati una regione a basso rischio la scorsa settimana, lo siamo anche in questi giorni, nonostante l’apertura di molte attività produttive. Con questo non voglio dire che tutti i rischi sono alle spalle”. (ANSA).



