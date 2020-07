Coronavirus: in E-R obbligo test anche in settore carni

(ANSA) – BOLOGNA, 13 LUG – Nell’ordinanza regionale che sarà

firmata oggi in Emilia-Romagna sarà introdotto l’obbligo di test

sierologici, come annunciato, nel settore della logistica, e

anche in quello delle carni. Lo ha detto il presidente della

Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, in diretta su Radio

Bruno.

“Bisogna fare di tutto per isolare e evitare i contagi”, ha

detto Bonaccini, ricordando che nei due settori sono emersi gli

ultimi focolai che hanno portato a un aumento di casi in

regione. “Il fatto che li troviamo è perché li andiamo a

cercare, siamo la regione che fa più test a tappeto di tutte,

per prevenire”, ha ricordato Bonaccini. (ANSA).



