Coronavirus: in Emilia-Romagna 19 nuovi casi e due morti

(ANSA) – BOLOGNA, 11 AGO – Sono 19 i nuovi casi di

contagio al Coronavirus (di cui 13 asintomatici) registrati

nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna, quando ci sono stati

anche due morti, uno nel Ravennate e uno nel Riminese. Sono i

dati, aggiornati alle 12, diffusi dalla Regione.

Dei 19 nuovi casi, più della metà (10) erano già in

isolamento al momento del tampone, perché individuati

nell’ambito di focolai già noti.

Sono sette i positivi collegati a vacanze o rientri

dall’estero, mentre 11 dei 19 casi sono in provincia di Bologna

(di cui 4 rientrati da Usa, Croazia e Albania) Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi

lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di

sintomi, sono complessivamente 1.710 (+2 rispetto a ieri), circa

il 95% dei casi attivi. Restano 4 i pazienti in terapia

intensiva, mentre sono 76 (-3) i ricoverati negli altri reparti

Covid. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte