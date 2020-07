Coronavirus: in Emilia-Romagna 63 nuovi casi e due morti

(ANSA) – BOLOGNA, 24 LUG – Nelle ultime 24 ore, in

Emilia-Romagna, sono 63 i casi di positività al Coronavirus, 45

dei quali asintomatci. Si sono registrati anche due morti, uno

in provincia di Bologna, uno in quella di Rimini.

Quasi il 75% dei nuovi contagi (47 su 63) si concentra nelle

province di Modena (14), Bologna (13), Reggio Emilia (11) e

Rimini (9), e si tratta per la maggior parte di casi

riconducibili a focolai già noti, attività di prevenzione nei

reparti della logistica e delle carni, e sui rientri

dall’estero. Circa la metà, 36, era già in isolamento in attesa

del tampone In provincia di Modena, 4 casi sono riconducibili al

focolaio già circoscritto in un prosciuttificio e altri 4 al

focolaio, già noto, di una giovane rientrata da una vacanza a

Riccione.

In quella di Bologna sono legati a un focolaio già noto in

una azienda della logistica 4 nuovi contagiati, che si trovavano

già in isolamento, mentre 2 positivi sono stati identificati

grazie all’operazione regionale di screening per i lavoratori

della logistica. In quella di Rimini, infine, 8 casi sui 9

totali riguardano lavoratori stranieri di una ditta della

logistica nell’ambito di un focolaio circoscritto e sotto

controllo.

Scendono a 4 i pazienti in terapia intensiva (-2 da ieri),

restano 79 quelli ricoverati negli altri reparti Covid. (ANSA).



—

