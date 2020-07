Coronavirus: India, oltre 100mila casi in 4 giorni

(ANSA) – ROMA, 14 LUG – L’India ha registrato oltre 100mila

casi di coronavirus in soli quattro giorni: lo ha reso noto il

ministero della Sanità, secondo quanto riporta la Cnn.

Nelle ultime 24 ore nel Paese i contagi sono stati 28.498 ed

i decessi 553, dati questi che portano i rispettivi bilanci a

quota 906.752 e 23.727.

In India, terzo Paese al mondo per numero di casi, sono

guarite finora 571.460 persone: i casi attivi sono 311.565 e

dall’inizio della pandemia sono stati eseguiti oltre 12 milioni

di tamponi. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte