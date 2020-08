(ANSA) – NEW DELHI, 7 AGO – Il bilancio dei casi di

coronavirus in India ha superato la soglia dei due milioni. Lo

ha reso noto il ministero della Sanità del Paese.

Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati oltre 60.000,

che hanno portato il totale a 2,03 milioni di infezioni. Allo

stesso tempo, vi sono stati circa altri 900 decessi, per un

totale dall’inizio della pandemia di 41.585 vittime.



