(ANSA) – NEW DELHI, 28 SET – L’India ha superato il

traguardo dei sei milioni di casi di coronavirus. Lo comunica il

ministero della Salute del Paese. La pandemia sta infuriando in

tutta la vasta nazione dell’Asia meridionale: con 6,1 milioni di

infezioni, l’India è in procinto di superare gli Stati Uniti in

vetta alla triste classifica dei contagi. Finora nel Paese sono

morte quasi 100mila persone. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte