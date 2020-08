Coronavirus: ispezioni Figc centri sportivi Juve e Pordenone

(ANSA) – ROMA, 05 AGO – Concluso il campionato di Serie A,

proseguono i blitz dei pool ispettivi della Procura Federale

presso i centri sportivi delle squadre partecipanti alle Coppe

Europee e ai play off e play out di Serie B, per accertare la

corretta applicazione dei Protocolli sanitari approvati dalla

FIGC e validati dalle Autorità governative.

Ieri pomeriggio gli ispettori si sono recati presso gli impianti

della Juventus e del Pordenone, acquisendo la documentazione

sanitaria relativa ai tamponi e agli esami sierologici

effettuati da tutti i componenti del gruppo squadra. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte