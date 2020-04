Coronavirus Italia. “Cosa si intende per congiunti”. Ma ora Conte fa infuriare i gay

Uno dei rebus è quello che riguarda i congiunti: chi sono le persone che potremo andare a trovare dal 4 amggio? Nel Dpcm sono considerati ‘ ‘necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie’ ‘.

Genitori, figli, fratelli e sorelle, nonni rientrano di sicuro nella categoria. Ma fidanzati e fidanzate come si dovranno comportare? Gli incontri, secondo quanto disposto dal Dpcm, potranno avvenire a patto che i soggetti siano legati da un vincolo di parentela. Gli innamorati, se non sono sposati, dovranno restare ancora lontani. E così in molti hanno protestato e chiesto maggiore chiarezza. Su twitter, dove l’hashtag “congiunti” è subito diventato tendenza, in molti si chiedono perché non possono rincontrare i propri amati.

Anche i politici hanno invitato il governo a fornire ulteriori indicazioni e a specificare al meglio il termine “congiunti”. “ Il governo dal 4 maggio deve consentire ai cittadini di poter far visita non solo ai congiunti ma anche ai fidanzati, alle fidanzate, ai compagni e alle compagne. E a chi vive lontano dai parenti e non ha un compagno/a o un fidanzato/a deve essere data la possibilità di andare da un amico o da un’amica. Nel 2020 è davvero anacronistico far riferimento solo ai congiunti. Ci sono tanti altri rapporti d’amore e di amicizia, a volte anche più stretti di quelli fra congiunti, che meritano comunque di essere considerati e salvaguardati “, ha affermato Michele Bordo, vicecapogruppo Pd a Montecitorio. “ Tra gli inutili divieti di Conte anche la libertà di amare. I fidanzati non sono liberti di ricongiungersi? “, hanno commentato i deputati della Lega.

Protesta il mondo gay. “ Il fatto che l’allentamento delle restrizioni sulle relazioni sociali sia circoscritto alla definizione di congiunti, che nei nostri codici è riferita inequivocabilmente alla dimensione formale della parentela, di sangue o acquisita, rappresenta un inedito e inaccettabile intervento dello Stato nella definizione della gerarchia degli affetti “, ha affermato Gabriele Piazzoni, segretario generale di Arcigay, come riporta il Messaggero. “ Il Decreto Conte discrimina ancora una volta le persone Lesbiche, Gay, Bisex e Trans e non solo – ha tuonato Fabrizio Marrazzo portavoce Gay Center -. Il nuovo decreto dà la possibilità solo ad alcuni di ripristinare la propria rete di affetti, ma non a buona parte della nostra comunità ed a quella parte della società che non rientra nelle logiche di parentela ottocentesche “.

Il via libera del governo

Per placare le polemiche, poco fa dal governo sono arrivati i primi chiarimenti. Da una prima interpretazione del Dpcm firmato ieri sera dal premier Conte, a quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, per “ congiunti si intendono parenti, affini, coniugi, conviventi, ma anche fidanzati e affetti stabili “. Nei prossimi giorni, hanno sottolineato le stesse fonti, usciranno le Faq volte a chiarire tutti i dubbi sul Dpcm.

“ Come ministro per le Pari Opportunità ho a cuore di tutelare i diritti delle coppie omosessuali, che non devono essere discriminate. È un punto che va chiarito e va chiarito nella direzione di permettere alle persone di ricongiungersi con i propri legami, fidanzati compresi. Bisogna richiamare al senso di responsabilità ma nello stesso tempo è altrettanto importante la vita delle persone che risponde all’esigenza delle relazioni umane e delle coppie “, ha spiegato all’HuffingtonPost il ministro Elena Bonetti.

Via libera quindi anche all’amore: dopo settimane di lontananza i fidanzati potranno quindi rincontarsi. Purché abitino nella stessa regione.