Coronavirus: ‘La vita va avanti’, nuove critiche a Bolsonaro

(ANSA) – ROMA, 07 AGO – Il presidente brasiliano Jair

Bolsonaro è finito ancora una volta sotto il tiro delle

polemiche per avere invitato la popolazione ad “andare avanti

con le proprie vite”. In un momento in cui il Brasile si

avvicina ai 100.000 morti per il coronavirus.

Bolsonaro, riporta il Guardian, durante una trasmissione

settimanale sui social media ha detto: “Mi dispiace per tutti i

morti. Ma andiamo avanti con le nostre vite e cerchiamo un modo

per cavarcela rispetto a questo problema”.

Gli ha fatto eco il ministro della salute a interim, il

generale dell’esercito Eduardo Pazuello (il terzo, dopo l’uscita

di scena dei primi due), paragonando la pandemia di coronavirus

all’Hiv: “L’Hiv continua a esistere. La maggior parte delle

persone sieropositive viene curata e la vita va avanti. E sarà

così anche con il coronavirus”.

I commenti di Bolsonaro hanno causato indignazione immediata.

“Il tuo disprezzo per la vita è ripugnante”, ha twittato il

senatore di sinistra Weverton Rocha.

La gestione dell’emergenza da parte di Bolsonaro è stata

criticata a livello internazionale per il suo atteggiamento che

di fatto scoraggiava il distanziamento sociale. Eppure i

sondaggi suggeriscono che questa linea non abbia ancora

intaccato in modo sostanziale la sua popolarità. (ANSA).



