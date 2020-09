Coronavirus: lockdown locali in maggiori città Galles

(ANSA) – LONDRA, 25 SET – Nuovi lockdown locali nel Regno

Unito sulla scia della progressiva accelerazione del rimbalzo di

contagi da coronavirus. Questa volta a introdurli è il governo

locale (a guida laburista) del Galles, con restrizioni imposte

a partire da domenica alle 18 nelle contee delle due principali

città gallesi, il capolouogo Cardiff e Swansea, nonché nel

Comune di Llanelli, dove nelle ultime ore vi sono stati

rispettivamente 39, 41 e 25 casi in più. Salgono così a circa 16

milioni (su 66 milioni di abitanti) i britannici sottoposti ora

a un lockdown bis localizzato. Impennata di contagi intanto pure

in Scozia, con un picco quotidiano postestivo di 588 test

positivi in più. (ANSA).



