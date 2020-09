Coronavirus: maestra d’asilo positiva,13 bimbi in quarantena

(ANSA) – REGGIO EMILIA, 03 SET – Un’insegnante di una scuola

parrocchiale dell’infanzia di Scandiano (Reggio Emilia), è

risultata positiva al Coronavirus. Lo rende noto l’Ausl

reggiana, che aggiunge anche che il personale docente e i

bambini di una sezione composta da 13 bambini di 3 anni sono

stati posti in quarantena fiduciaria per i prossimi giorni e a

breve verranno tutti sottoposti al tampone.

L’insegnante è asintomatica. Nei giorni scorsi, prima di

cominciare la scuola, aveva eseguito il test sierologico

risultando negativa. Secondo l’azienda Usl, il caso “è

verosimilmente da attribuire a un focolaio domestico

diagnosticato ieri. Una volta appreso del potenziale rischio di

contagio, la docente ha interrotto immediatamente l’attività in

attesa di tampone, risultato successivamente positivo”.

Non è necessaria la quarantena per i familiari dei bambini,

né per le altre sezioni della scuola materna in quanto non hanno

condiviso spazi né all’interno né all’esterno dell’edificio.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte