Coronavirus: ‘Meglio attrezzati se cattive evenienze’

“E’ stata una prova molto difficile per tutto il Paese e per tutti i cittadini, è stata una sfida molto insidiosa, in parte lo è ancora, anche se adesso possiamo dire che ci siamo meglio attrezzati, abbiamo rinforzato le nostre strutture ospedaliere, la risposta del sistema sanitario sicuramente adesso sarà più pronta, anche in caso di cattive evenienze”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in un intervento al termine del concerto della Banda musicale della Polizia, a Roma. “Abbiamo fatto tanti test – dice il premier in un video pubblicato su Fb – abbiamo una maggiore conoscenza, più diffusa, c’è una cultura su questo virus che nei primi tempi ci sfuggiva. Tutti sappiamo che con alcune regole precauzionali possiamo affrontare anche la nuova stagione, questa estiva, la prossima, con relativa tranquillità. Dobbiamo stare attenti, questo sì”.

