Coronavirus: nuovo appello Ausl dopo caso in disco in Emilia

(ANSA) – PARMA, 19 AGO – Si allarga la platea di giovani che

sono invitati a sottoporsi a tampone in Emilia dopo il caso di

una ragazza fidentina risultata positiva al coronavirus che

aveva frequentato una serata danzante in un locale notturno nel

Piacentino la sera tra il 14 e il 15 di agosto. Le Ausl di Parma

e Piacenza rivolgono oggi un nuovo appello anche a chi si

trovava nel locale, Il Colle di Alseno, anche il giorno 15

perché è emerso che la ragazza è stata nella discoteca per un

aperitivo a Ferragosto, dalle 17. Ieri erano 200 le persone

potenzialmente interessate.

La giovane di Fidenza era rientrata da Malta. Ha svolto un

tampone venerdì e il risultato lo ha ottenuto domenica 16. La

Regione Emilia-Romagna non prevede isolamento fiduciario in

attesa dell’esito. (ANSA).



Fonte originale: Leggi ora la fonte