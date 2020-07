Coronavirus: nuovo focolaio in Rsa a Bologna

(ANSA) – BOLOGNA, 23 LUG – A Bologna è stato individuato un nuovo focolaio in una casa-residenza per anziani dove, nelle ultime 24 ore, ci sono stati 15 nuovi casi di positività a Coronavirus, tre fra gli operatori e 12 fra gli ospiti. Ne dà notizia la Regione Emilia-Romagna. Molti di loro sono asintomatici e tutti sono in isolamento.

Sono in tutto 21 i positivi individuati, dal 16 luglio nella residenza per anziani di Viale Roma, a Bologna, gestita dalla cooperativa In Cammino: 17 sono ospiti e 4 operatori sanitari.

Tra gli ospiti 8 hanno presentato sintomi e sono attualmente ricoverati in ospedale in reparti a bassa intensità di cura. Tra gli operatori 3 sono paucisintomatici, uno asintomatico.

L’allarme è scattato il 16 luglio, quando dalla residenza è arrivata la segnalazione di sette ospiti con sintomi tipici, per i quali sono stati richiesti i tamponi. Il 17 luglio vengono diagnosticati i primi 4 casi positivi all’interno della struttura: 3 di questi risultano nuovi casi, mentre uno era già stato un caso Covid precedentemente guarito dal punto di vista clinico e virologico. Tra il 18 e il 20 luglio tutti gli ospiti e gli operatori vengono sottoposti al tampone. (ANSA).



