Coronavirus: ogni giorno fino a 9mila indirizzi web phishing

(ANSA) – ROMA, 21 LUG – La diffusione del coronavirus e

del conseguente aumento del traffico in rete dovuto anche allo

smart-working corrisponde, come è stato già notato, ad una

maggiore azione dei cyber criminali. Gli esperti di sicurezza di

Akamai, nelle ultime settimane hanno individuato fino a 9.000

Url (cioè indrizzi Internet) di phishing relativi al Covid-19

ogni giorno. In media, vengono creati quotidianamente circa 400

nuovi domini legati al virus.

“Dall’insorgere della crisi – spiegano – sono stati

identificati diversi attacchi di phishing con i cosiddetti ‘kit

riciclati’. I criminali hanno utilizzato questo malware per

mesi, per esempio a luglio 2019 si sono registrati picchi di

utilizzo significativi, ora il virus malevolo è nuovamente in

circolazione, poiché i kit di phishing riciclati sono una truffa

semplice ed efficace per gli aggressori”. Ad esempio, il virus ‘FormBook’ ruba i dati dagli appunti di Windows e dai browser,

registra quello che viene digitato sulla tastiera e invia tutto

a un server remoto.

“La pandemia e lo smart working aumentano il numero di

potenziali vittime per i criminali in quanto l’architettura di

sicurezza informatica nell’home office non è preparata per tali

attacchi. E la distinzione tra attacchi a utenti normali e

attacchi alle imprese sta scomparendo – spiega Akamai – Se gli

smart-workers cadono nelle truffe di phishing, ciò può causare

gravi danni finanziari all’impresa. Anche la perdita di fiducia

gioca un ruolo importante, ad esempio quando dati sensibili

vengono rubati da un attacco di phishing. Tra i brand che

vengono usati impropriamente per il phishing ci sono

l’Organizzazione Mondiale della Sanità, Microsoft e eBay. I

criminali usano sempre domini di primo livello riconoscibili per

dare legittimità alle loro presunte campagne e ogni giorno se ne

aggiungono decine di nuovi. Questa tendenza continuerà finché la

crisi persisterà”. (ANSA).



