Coronavirus: oltre 14,7 milioni di casi nel mondo

I casi di coronavirus hanno superato la soglia dei 14,7 milioni a livello globale: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. I dati dell’università americana indicano che il bilancio dei contagi nel mondo è adesso a quota 14.703.293, inclusi 609.887 morti. Dall’inizio della pandemia sono guarite 8.290.431 persone.

Usa, 56.750 casi e 372 morti in 24 ore – Gli Stati Uniti hanno registrato ieri 56.750 nuovi casi di coronavirus e ulteriori 372 decessi provocati da Covid-19: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. Ad oggi nel Paese si contano 3.830.010 contagi, inclusi 140.906 morti. Dall’inizio della pandemia sono guarite 1.160.087 persone.

Ucraina oltre 60.000 casi e 1.500 morti – L’Ucraina ha superato i 60.000 casi accertati di Covid-19 e i 1.500 decessi provocati dal virus Sars-Cov-2. Stando ai dati annunciati stamattina dal ministro della Salute Maksim Stepanov, nelle ultime 24 ore in Ucraina si sono registrati 673 nuovi casi di Covid-19, che portano a 60.166 il totale dei contagi dall’inizio della pandemia. I morti nel corso dell’ultima giornata sono 20 e sale così a 1.518 il totale delle vittime accertate della nuova malattia nella repubblica ex sovietica. I guariti sono 760 nelle ultime 24 ore e 32.199 in totale. Lo riporta il Kyiv Post.

Russia, meno di 6.000 nuovi casi da 2 giorni – In Russia si registrano meno di 6.000 nuovi casi di Covid-19 per il secondo giorno di fila. Stando ai dati annunciati dal centro operativo anticoronavirus, nelle ultime 24 ore sono stati accertati 5.842 nuovi contagi, meno dei 5.940 di ieri. In totale, i casi di Covid-19 nel Paese dall’inizio dell’epidemia salgono così a 783.328. Le vittime del virus Sars-Cov-2 in Russia, stando ai dati ufficiali, sono in totale 12.580, di cui 153 decedute nel corso dell’ultima giornata. I guariti sono 8.782 nelle ultime 24 ore e 562.384 in tutto.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte