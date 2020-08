Coronavirus: oltre 19 mln casi nel mondo

I casi di coronavirus a livello mondiale hanno superato la soglia dei 19 milioni. E’ quanto indica un conteggio della Afp.

Attualmente i contagi confermati nel mondo sono almeno 19.000.553, inclusi 712.315 decessi. Oltre quattro casi su 10 si registrano negli Stati Uniti e in Brasile, ovvero i Paesi più colpiti dalla pandemia rispettivamente con 4.870.367 casi (159.864 morti) e 2.912.212 casi (98.493 morti).

Allo stesso tempo, I casi registrati ufficialmente in Africa hanno superato il milione. Il Sudafrica è il Paese più colpito dalla pandemia nel continente, con 538.184 casi ufficiali, 8.307 dei quali aggiunti oggi, e 9.604 decessi (un aumento giornaliero di 306 morti). L’Egitto registra circa 95.000 casi e la Nigeria circa 45.000.

Negli Stati Uniti il coronavirus ha fatto 2.000 morti nelle ultime 24 ore, la prima volta dopo tre mesi. E’ quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University.

In Belgio, inoltre, è “arrivata la seconda ondata di Covid-19”, ha annunciato Steven Van Gucht, presidente del comitato scientifico sul coronavirus dell’Istituto di sanità, Sciensano. Le infezioni nel Paese sono “in crescita e non è un piccolo aumento. Non sappiamo quanto durerà e quanto saliranno le curve. Tuttavia questa seconda ondata potrebbe non avere conseguenze drammatiche: le misure messe in atto dal Consiglio di Sicurezza Nazionale possono funzionare”, ha aggiunto.

Da parte sua, giovedì sera il ministero degli Esteri britannico ha annunciato che chiunque arriverà nel Regno Unito dal Belgio, dalle Bahamas e da Andorra a partire da domani (8 agosto) sarà soggetto ad un periodo di auto-isolamento obbligatorio di 14 giorni.

