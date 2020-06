Coronavirus: oltre 8,8 milioni di casi nel mondo. Morto leggenda del calcio iracheno

Il bilancio dei casi di coronavirus NEL MONDO ha superato oggi la soglia degli 8,8 milioni: è quanto emerge dai dati pubblicati dalla Johns Hopkins University. Secondo i conteggi dell’università americana, i contagi accertati nel mondo sono 8.802.328, inclusi 464.510 decessi. Finora sono guarite 4.366.818 persone.

La leggenda del calcio IRACHENO Ahmed Radhi è morto per complicazioni legate al Covid-19. Lo ha reso noto il ministero della salute. Radhi, 56 anni, aveva segnato quello che rimane l’unico gol realizzato dalla nazionalle irachena in una Coppa del Mondo, nel 1986 contro il Belgio. Era stato ricoverato in ospedale la scorsa settimana a Baghdad dopo essere risultato positivo al test per il coronavirus, giovedì le sue condizioni sembravano migliorate. Poi la situazione è di nuovo peggiorata e stava per essere trasportato in un ospedale di Amman in Giordania, ma è morto nella notte.

In INDIA il bilancio dei casi di coornavirus ha superato quota 400.000: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. I contagi accertati finora nel Paese sono stati 410.451, inclusi 13.254 decessi. Le persone guarite sono 227.728.

In AMERICA LATINA i contagi causati dalla pandemia hanno superato i due milioni. Oltre al Brasile, che denuncia oltre la metà dei casi, contribuiscono al pesante bilancio il Perù ed il Cile. In GERMANIA ieri nuovo focolaio in un mattatoio, oltre 1.000 i positivi.

