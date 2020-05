Coronavirus: Pakistan, 1.743 casi in 24h

(ANSA) – ISLAMABAD, 23 MAG – Il Pakistan ha registrato 1.743 nuovi casi di coronavirus e 34 decessi nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto oggi il ministero della Sanità del Paese indicando che ad oggi il bilancio dei contagi è di 52.437 e quello delle vittime ha raggiunto quota 1.101.

Sempre nelle ultime 24 ore sono guarite 1.452 persone, per un totale finora di 16.653. Almeno 249 pazienti, 15 in più rispetto a ieri, versano in condizioni critiche.

Finora sono stati eseguiti nel Paese 460.692 tamponi. I primi due casi sono stati registrati il 26 febbraio scorso e già all’8 maggio erano oltre 25.000, mentre negli ultimi 15 giorni è stata superata la soglia dei 52.000.

La provincia meridionale di Sindh rimane la più colpita con 20.883 casi, seguita dalla provincia del Punjab con 18.730 contagi accertati.



