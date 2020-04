Coronavirus, Patuanelli sul Mes: “Il no è definitivo, non lo attiveremo”

Il ministro dello Sviluppo economico: “Dal Meccanismo condizionalità pericolose, vediamo cosa esce dal Consiglio europeo”. Marcucci, capogruppo dem al Senato, ribadisce la linea del Pd: “Sbagliato rifiutare quei fondi”. Tajani: “È un’occasione per l’Italia”

“Il no al Mes è definitivo, l’Italia non dovrà mai attivarlo”. Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, tiene la linea del Movimento 5 stelle, contrario all’utilizzo del Meccanismo europeo di stabilità (COS’È) come strumento economico da mettere in campo per affrontare l’emergenza causata dalla pandemia di coronavirus. Negli ultimi giorni il nodo del Mes ha diviso la maggioranza di governo, con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha confermato la linea dell’Italia di non volerne usufruire “né oggi né mai”, e Pd e Iv che invece si sono detti favorevoli suscitando le ire del M5s. Patuanelli sottolinea che “al momento il Mes è quello che conosciamo e impone delle condizionalità pericolose. Aspettiamo cosa uscirà dal Consiglio Europeo”. Dal Pd arriva la voce di Andrea Marcucci, capogruppo dem al Senato, che ribadisce il parere favorevole del partito: il Mes “è una grande opportunità e a me pare sbagliato rifiutarla” (GLI AGGIORNAMENTI – LO SPECIALE – “IO RESTO A CASA”).

Salvini: “Spero che Conte non abbia cambiato idea”

Sulla questione interviene anche il leader della Lega Matteo Salvini, che incalza: “Conte in diretta tv ha detto: ‘Non useremo mai il Mes, è inadeguato…’. Io non ho cambiato idea. Spero nemmeno lui”, afferma l’ex vicepremier.

Tajani: “Mes un’occasione per l’Italia”

Favorevole a usufruire del Mes anche Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia ed ex presidente del Parlamento europeo: “Non ne farei una guerra di religione. C’è da essere pragmatici. Il vecchio Mes, tra Troika e condizioni capestro, non ci piaceva. Ora è diverso. Questi soldi vanno presi e non importa se lo dice Renzi, Prodi o qualcun altro. Sono un’occasione per l’Italia”. Skytg24