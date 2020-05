Coronavirus: paziente guarito a Sassuolo omaggia sanitari

(ANSA) – BOLOGNA, 08 MAG – È tornato all’ospedale dove era stato ricoverato per Covid e dove è stato il primo paziente ad uscire dalla terapia intensiva allestita per l’emergenza sanitaria. Una visita per ringraziare gli operatori sanitari ai quali ha donato dei vasetti di miele biologico con etichetta personalizzata per l’occasione. L’iniziativa è di Marco Ansaloni, 72enne modenese che si è presentato all’ospedale di Sassuolo (Modena) per incontrare gli operatori che lo hanno seguito e assistito durante il periodo della malattia, durato quasi quaranta giorni. Il 72enne si è completamente rimesso.

“Grande emozione – fanno sapere dall’ospedale di Sassuolo – anche da parte dei sanitari nel ritrovare in salute una delle persone che, con la sua storia positiva, è riuscita a infondere fiducia e forza in un momento veramente complesso”. Il caso di Ansaloni peraltro è stato oggetto di un articolo scientifico pubblicato nell’ultimo numero del ‘Journal of Pulmonology’.

