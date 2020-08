Coronavirus, Perù oltre 600 mila contagi

(ANSA) – LIMA, 25 AGO – Il Perù ha superato la soglia dei 600

mila contagi da coronavirus, ma il numero giornaliero di morti è

in calo: lo ha annunciato il ministero della Salute peruviano. Il Paese ha identificato ieri 6,122 nuovi casi, portando il

totale a 600.438. Un totale di 150 nuovi decessi sono stati

segnalati nelle ultime 24 ore, il numero più basso in due mesi e

mezzo, portando il bilancio totale delle vittime a 27.813. Il Perù, che conta 33 milioni di abitanti, è, in termini

assoluti, il terzo Paese più colpito dal Covid-19 in America

Latina dopo il Brasile (115.309 morti) e il Messico (60.480

morti). Rispetto alla popolazione, il Paese è invece il più

colpito nel subcontinente con 839 morti per milione di abitanti.

Per contrastare l’epidemia, che rischia di saturare il

sistema sanitario, il governo ha limitato gli assembramenti e ha

imposto il coprifuoco nel fine settimana.



