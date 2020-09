Coronavirus: positiva operatrice asilo nido, struttura chiude

(ANSA) – ANCONA, 27 SET – Scattate le misure di sicurezza a

cura del Comune e del Dipartimento di prevenzione dell’Av5 dopo

che una operatrice Osa dell’asilo nido Zerotre di Ascoli Piceno

è risultata positiva al Covid 19. Tutte le operatrici Osa e

tutte le educatrici del nido effettueranno il tampone e la

quarantena cautelativa. Il personale medico del Dipartimento di

Prevenzione dell’Asur acquisirà le informazioni cliniche ed

eseguirà i tamponi anche a tutti i bambini che frequentano il

nido e, in base alle risultanze, potrà valutare di estendere la

quarantena anche a loro. Nella mattina di lunedì il nido Zerotre

resterà chiuso per la sanificazione. Entro la stessa giornata,

in base alle valutazioni del Dipartimento di Prevenzione, verrà

comunicato per quanti giorni la struttura rimarrà chiusa.

(ANSA).



