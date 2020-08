Coronavirus: positivo calciatore Modena, asintomatico

(ANSA) – MODENA, 04 AGO – Il Modena calcio, squadra che

milita nel campionato di Serie C ha comunicatoche, a seguito

degli esami previsti dal protocollo FIGC per la ripresa

dell’attività, dopo il secondo tampone un calciatore è

risultato positivo al Covid19 con una carica virale molto bassa

ed è asintomatico.

Il calciatore, che in questi giorni non ha avuto contatti con

il resto del gruppo, da oggi è in isolamento precauzionale e

sarà costantemente monitorato dallo staff medico gialloblù, come

da protocollo. Il resto della rosa a disposizione del tecnico

Mignani ha iniziato regolarmente gli allenamenti nel pomeriggio.

(ANSA).



