“COSÌ HANNO RIDOTTO MORTALITÀ”.

PRESENTATO OGGI RAPPORTO ANNUALE I-COM

Roma – Le regioni in cui l’assistenza sanitaria territoriale e’ piu’ sviluppata hanno saputo gestire meglio l’emergenza legata al Covid-19. Un esempio tra tutti e’ rappresentato dal confronto tra le regioni inizialmente piu’ colpite dal Coronavirus: mentrenella prima settimana dello scorso marzo la Lombardia aveva deciso di ospedalizzare la quasi totalita’ dei malati (una percentuale che si avvicinava al 100%), il Veneto e l’Emilia-Romagna hanno scelto la via della presa in carico territoriale facendo ricorso principalmente a un largo uso di tamponi e all’assistenza domiciliare. Nello specifico, nella stessa settimana, in Veneto era ricoverato circa il 30% dei pazienti affetti da Covid-19, mentre in Emilia-Romagna poco meno del 60. L’attivita’ diffusa e mirata di screening e tamponi, l’isolamento domiciliare e la presa in carico attraverso l’assistenza integrata, quindi, sono i fattori che “piu’ hanno contribuito a far diminuire la pressione sugli ospedali e sulle terapie intensive e, di fatto, a ridurre il tasso di mortalita’ legato alla diffusione del virus”.

È una delle conclusioni a cui giunge il rapporto annuale sull’innovazione in campo sanitario e farmaceutico condotto dall’Istituto per la Competitivita’ (I-Com) e presentato oggi nel corso di un webinar a cui hanno preso parte accademici, esperti e rappresentanti delle istituzioni, della politica e del mondo produttivo.

Secondo il rapporto, dal titolo ‘Riportare la sanita’ al centro. Dall’emergenza sanitaria all’auspicata rivoluzione della governance del SSN’, ad acuire le differenze tra i sistemi sanitari delle diverse regioni italiane sono state soprattutto le misure di contenimento della spesa dedicata alla salute volte a migliorare l’efficienza del sistema, alle quali, tuttavia, non e’ seguita la promessa ristrutturazione. “Basti pensare- si legge nel rapporto- che tra il 2009 e il 2018 la spesa sanitaria pubblica italiana in relazione al prodotto interno lordo ha subito una decrescita costante, passando dal 7,04% al 6,54. In pratica, lo 0,5% in meno”.

Un dato in controtendenza con quanto accaduto, invece, nello stesso periodo negli altri principali Paesi europei, come Germania e Francia in cui, seppur “con un andamento oscillante, il peso della spesa sanitaria sul Pil e’ aumentato rispettivamente dello 0,18 e dello 0,67%”. La contrazione dell’investimento pubblico in sanita’ emerge in maniera ancor piu’ evidente se si osservano i dati sulla cosiddetta spesa ‘out of pocket’, ossia quella sostenuta dai cittadini con risorse proprie: in base alle elaborazioni degli analisti dell’istituto I-Com, gli italiani contribuiscono alla spesa sanitaria per il 23,1%. “Una quota molto superiore a quella sostenuta dai cittadini tedeschi (12%) e francesi (9,2%)”, concludono gli esperti.